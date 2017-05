"On n'est pas couché" : Jane Birkin et Claude Sérillon invités de Laurent Ruquier

publié le 06/05/2017 à 21:42

Comme ce fut le cas deux semaines plus tôt, l'équipe d'On n'est pas couché fait une trêve dans l'actualité politique. En ce samedi 6 mai, veille du dénouement de la campagne présidentielle 2017, aucun invité politique ne foulera le plateau de l'émission de France 2. Laurent Ruquier recevra Jane Birkin. La chanteuse est revenue sur le devant de la scène en mars avec son album Birkin, Gainsbourg : Le Symphonique (Parlophone). Dans ce nouvel opus, elle parvient à faire voyager entre romantisme et audace, avec des chansons qui, pourtant, ne la quittent plus depuis 25 ans.



Le journaliste Claude Sérillon sera également présent au studio Gabriel. Ancien présentateur du journal télévisé de France 2, puis conseiller en communication de François Hollande, il viendra présenter ses deux nouveaux ouvrages, La Conversation (éd. Cent Mille Milliards) et Vers à moi (éd. Cent Mille Milliards). La chanteuse Marie Myriam viendra pour sa part présenter La Fille du Ribatejo (éd. L'Archipel) ainsi que son album intitulé 40 ans de carrière (Wagram Music). Le chanteur Georgio viendra faire la promotion de son album Héra (Panenka Music). Enfin, les acteurs Yolande Moreau et Khaled Alouach viendront parler du film de Chad Chenouga, De toutes mes forces.