publié le 21/04/2018 à 14:50

Le Studio Gabriel accueillera cinq invités ce samedi 21 avril pour l'émission On n'est pas couché, présentée par Laurent Ruquier. Diffusée à partir de 23h25 sur France 2, l'émission recevra le député et porte-parole de La République en Marche, Gabriel Attal, invité politique du programme.



L'écrivain et réalisateur Frédéric Beigbeder sera également présent pour répondre aux questions des deux chroniqueurs de l'émission, Yann Moix et Christine Angot. Il viendra présenter son romain Une vie sans fin, publié aux éditions Grasset.

La musique aura toute sa place ce samedi soir, puisque deux interprètes viendront faire la promotion de leur album. Françoise Hardy, qui fait son retour dans la chanson avec un 28ème disque intitulé Personne d'autre, produit par parlophone. Quant à la rappeuse féministe Chilla, elle viendra parler de son EP Karma sorti en novembre dernier.

Enfin, Jean-Luc Romero-Michel reviendra sur sa Lettre ouverte à Brigitte Macron, publié aux éditions Michalon, où il plaide pour le droit à mourir dans la dignité.