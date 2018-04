"On n'est pas couché" : Blanca Li mouche Christine Angot et Yann Moix

publié le 08/04/2018 à 03:32

Christine Angot et Yann Moix n'aiment pas le spectacle de Blanca Li et le lui font savoir. Fidèles à leur réputation, les deux chroniqueurs de Laurent Ruquier n'ont pas hésité à critiquer vivement le nouveau ballet de la danseuse, Elektrik, actuellement au 13ème Art à Paris, et qu'elle venait défendre sur le plateau de France 2.



Et les deux chroniqueurs de répondre d'une même voix : ils n'ont pas aimé Elektrik. "Pour moi, c'est l'équivalent du Mac Donald de la danse et la chorégraphie", a même lancé Yann Moix, lorsque Laurent Ruquier lui demande ce qu'il a pensé du spectacle. Christine Angot, qui a vu "beaucoup de spectacles de danse", est du même avis. Et la danseuse, chorégraphe et réalisatrice de trancher : "vous n'avez pas aimé, je fais ce spectacle pour ceux qui aiment", sous-entendant qu'il ne pouvait pas toucher tous les publics...

Dernier invité de la soirée, Bernard-Henri Lévy, lui en a profité lui pour soutenir Blanca Li. Entre deux questions, l'écrivain a lancé qu'il la trouvait "sport, belle et charmante". Un soutien aussi inattendu que bienvenu compte tenu des critiques acérées que la danseuse a essuyé lors de son passage sur France 2.