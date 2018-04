publié le 08/04/2018 à 05:42

Il était l'invité politique d'On n'est pas couché, ce samedi 7 avril. Bernard-Henri Lévy, venu présenter son nouveau livre L'empire et les cinq rois, a longuement été interrogé par Laurent Ruquier et ses chroniqueurs sur divers sujets, principalement sur la politique intérieur et extérieure du pays.



Parmi eux, la question du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État, également proche de l'écrivain, a été mis en examen fin mars pour "corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics" libyens.

Une accusation que réfute catégoriquement Bernard-Henri Lévy sur le plateau d'On n'est pas couché. "Je ne crois pas au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par Kadhafi", a déclaré l'écrivain, qui se dit même "fier" d'avoir été aux côtés de l'ancien président de la République dans son soutien au leader libyen.

Il n'est pas nouveau que le philosophe défende Nicolas Sarkozy à propos de son intervention en Libye, à laquelle il a participé.