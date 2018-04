publié le 14/04/2018 à 16:36

Comme chaque samedi, Laurent Ruquier reçoit ce 14 avril plusieurs invités dans On n'est pas couché, dès 23h35 sur France 2. Six personnalités feront face aux deux polémistes Yann Moix et Christine Angot. Le premier sera le député de la France insoumise François Ruffin. Il évoquera notamment son appel à une manifestation nationale commune le 5 mai prochain pour "faire la fête à Macron".



Le comédien Stéphane De Groodt viendra présenter son livre pour Le livre de la jongle (J'ai lu). Les téléspectateurs retrouveront également l'humoriste Kheiron. Il parlera de son nouveau one man show intitulé 60 minutes avec Kheiron.

En littérature, l'auteur Philippe Sollers viendra quant à lui présenter son livre Centre (Gallimard). L'écrivain Odile d'Oultremont viendra parler de son dernier ouvrage paru aux éditions de l'Observatoire intitulé Les Déraisons.



Enfin côté musique, le groupe Kimberose parlera de son premier album baptisé Chapter One produit chez 6&7. La jeune artiste a créé ce groupe avec son mari, le guitariste Anthony Hadjadj en 2016. Au programme de cette semaine donc : politique, humour et littérature.