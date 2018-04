"Nolife" : la chaîne de la J-Pop, des jeux vidéo et des animés s'éteint

publié le 02/04/2018 à 12:38

"C'est vrai que ça va faire bizarre, mais en même temps, c'était une belle aventure...". C'est la voix serrée par l'émotion que Sébastien Ruchet, le cofondateur de la chaîne Nolife a annoncé la mauvaise nouvelle : "C'est peut-être notre poisson d'avril le moins drôle mais c'est vrai, l'aventure de Nolife est terminée".



Nolife était une chaîne confidentielle et dont le titre et le slogan annonçait la couleur : "Y'a pas que la vraie vie dans la vie !". Spécialisée dans la culture japonaise et la culture pop, Nolife proposait depuis 11 ans des heures et des heures de musique japonaise dont de la J-pop douce et parfois azimutée, des animés, des critiques de mangas, des journaux et tout un tas de programmes autour des jeux vidéo.

C'est tout un pan de la culture, développée depuis le Club Dorothée en France jusqu'au débats enflammés sur le web et dans les conventions comme la très populaire Japan Expo, qui avait trouvé un écho dans le poste de télé. Dans le canal 128 (Bbox), 123 (Freebox), 130 (Livebox Orange) ou 236 (SFR), Nolife avait une petite communauté de fans mais les difficultés financières ont eu raison de ce projet de chaîne indépendante.

Resteront les concurrents J-One et Game One, qui ont un public comparable mais qui bénéficient de canaux moins éloignés (76 sur Orange, 37 sur Free, 60 sur SFR...) et de licences attractives comme One Piece, Naruto et Dragon Ball.

Des difficultés financières insurmontables

"Nolife était en difficulté en sortie de redressement judiciaire, explique son fondateur dans un message vidéo. Nolife a toujours été en difficulté en quelque sorte. Il fallait que l'on trouve des investisseurs et des partenaires. Mais rien n'a pu être concrétisé. On est au bout." La crise économique, le marché de la publicité et l'absence de partenaires plus solides a considérablement handicapé la chaîne qui survivait depuis 2009 grâce à la générosité de beaucoup de ses fans et un système d'abonnement.



"Bien sûr, en ce moment je pense très fort à l'équipe qui a travaillé dur sur cette chaîne et dont certains vont se retrouver au chômage, c'est pas facile. À la télévision, il va y avoir un vide maintenant", concluait Sébastien Ruchet.