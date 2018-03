Nicolas Sarkozy a été "convaincant", juge Christophe Castaner

publié le 25/03/2018 à 17:10

Nicolas Sarkozy a été mis en examen à l'issue de sa garde à vue, dans le cadre de l'enquête sur les accusations de financement libyens pour la campagne électorale de 2007, qui l'avait menée à l'Élysée. L'ancien chef de l'État est mis en examen des chefs de "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de détournement de fonds publics libyens".



Invité du Grand rendez-vous d'Europe 1, CNews et Les Échos ce dimanche 25 mars, le patron du parti présidentiel La République En Marche (REM) et secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement Christophe Castaner est revenu sur l'interview qu'a accordé l'ancien chef de l'État au soir de sa mise en examen, au 20 heures de TF1. "Je l'ai trouvé convaincant, parce que ce qu'il a dit à la télé me semblait convaincant", a ainsi estimé l'homme fort de La République En Marche avant de tempérer ses propos.

"Mais comme je n'ai pas accès au dossier de justice, je ne sais pas si le dossier de justice est convaincant ou pas, donc je ne veux pas commenter cela. (...) Pour être convaincu, il faudrait connaître le dossier. Le seul qui connaît le dossier, c'est Nicolas Sarkozy et le juge", a tempéré Christophe Castaner.

"Un ancien président de la République, un ministre, un parlementaire, un élu, doit se voir appliquer la justice dans les mêmes conditions que n'importe quel citoyen", a souligné l'ex-socialiste.



Invité de l'émission Dimanche en Politique au même moment, Benoît Hamon a quant à lui donné son sentiment sur la défense de Nicolas Sarkozy. "Vous avez des gens qui se font mettre en prison pour avoir volé un saucisson dans un supermarché. Ils n'ont pas droit au 20 heures de TF1 pour pouvoir défendre leur cause", a attaqué l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2017.