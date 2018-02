Muriel Robin dans A La Bonne Heure

publié le 22/02/2018 à 12:30

Après les bonobos au Congo, les éléphants au Kenya, Muriel Robin, et son fidèle compagnon de voyage Chanee, s'envolent pour le l'Amérique du sud, au Brésil plus précisément, à la rencontre des jaguars. L'objectif de nos deux aventuriers : servir de messagers entre les défenseurs de la nature et le grand public.

Muriel Robin sur la terre des jaguars, c'est le troisième volet de la collection lancée en 2016 par France 3. Diffusé le 26 février prochain en première partie de soirée, ce documentaire va conduire le téléspectateur au plus près de cet animal majestueux.

Pour s'approcher du jaguar, un félin de plus de 100 kilos, Muriel et Chanee vont explorer la savane du Pantanal, à l'ouest de Sao Paulo, un territoire aussi vaste que la Grande-Bretagne. Au cours de leur périple, le duo d'aventuriers va se retrouver face-à-face avec le félidé. Ils vont ensuite se rendre dans un orphelinat dont la mission est de récupérer les jaguars orphelins, les nourrir et les sevrer, avant de les réintroduire dans le monde sauvage. L'humoriste et le soigneur iront également dans un des nombreux ranchs de la région, pour découvrir le quotidien de cow-boys, les Pantaneros, dont le bétail est souvent attaqué par ces félins.



Selon l'IUCN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, le jaguar est une espèce menacée d'extinction. En cause : l'habitat de l'animal en constante dégradation et le développement des activités humaines comme l'agriculture et l'élevage qui fragmentent les aires de répartition. Aujourd'hui, on estime la population des jaguars à 150.000 individus, un chiffre en baisse.

