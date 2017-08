La Forêt des Livres pourra-t-elle survivre au décès de Gonzague Saint-Bris ?

publié le 27/08/2017 à 08:41

Gonzague Saint-Bris avait créé cet événement littéraire il y a maintenant 22 ans. Pour la première fois, la manifestation se déroulera sans l'écrivain et journaliste, disparu à 69 ans dans un accident de voiture, dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 août 2017.



La 22e édition de la Forêt des Livres se tiendra ce dimanche 27 août, à Chanceaux-près-Loches (Indre-et-Loire). Pour l'écrivain Yann Queffélec, ami de Gonzague Saint-Bris, cette manifestation sera teintée d'émotion. "Je suis à la fois heureux et très triste. Heureux car je suis sur la terre de Gonzague, mais très triste car Gonzague n'y est plus", témoigne l'auteur au micro de RTL, dont il était l'invité ce dimanche 27 août.

"Nous allons porter le deuil pendant ces 48 heures. C'était un être flamboyant, il ne supportait pas la morosité, donc ce qu'il attend de nous, c'est que nous fassions malgré tout la fête", témoigne l'écrivain qui évoque le "charme" de son ami, "qui opérait sur tout le monde". "Ce n'était pas simplement le Parisien un peu baroque quelque fois. (...) Il était secret, amical, constamment généreux".



Pour l'heure, le déroulé de la 23e édition n'est pas confirmé. "L'idée d'une rentrée littéraire sans la Forêt des Livres a quelque chose d'impensable, et en même temps une Forêt des Livres sans Gonzague, cela semble aussi impossible", estime Yann Queffélec.