Qui succédera à Iris Mittenaere ? Miss France 2016 avait été élue Miss Univers il y a un an, mettant fin à près de 60 ans de disette pour les représentantes de comité Miss France. Un exploit pour la Nordiste qui a gagné le droit de voyager à travers le monde et surtout vivre une année à New-York.



Une aventure unique et enrichissante, que voudra sans doute vivre Alicia Aylies, Miss France 2017 et donc en course pour représenter la France à l'élection suprême. Après un séjour de préparation à Las Vegas, celle qui reste Miss France jusqu'au 16 décembre prochain, sera en lice pour tenter un historique doublé.

Afin de suivre l'élection en France, il faudra veiller tard ou se lever au milieu de la nuit. En effet, un direct sera proposé par Paris Première dès 2 heures du matin, dans la nuit de dimanche 26 novembre à lundi 27, avec aux commentaires Denis Balbir accompagné de Marine Lorphelin, Miss France 2012 et 1ère dauphine de Miss Monde l'année suivante.