publié le 18/12/2017 à 11:30

L'important c'est de participer et Mathilde Klinguer, Miss Franche-Comté 2017, l'a bien compris. La jeune femme, qui représentait sa région à l'élection de Miss France 2018, comptait parmi les favorites de cette édition. Mais, contre toute attente, elle ne faisait pas partie des 12 reines de beauté choisies par le jury pour participer à l'élection. Une absence qui a étonné de nombreux téléspectateurs.



Miss Franche-Comté a donc décidé de répondre directement à ses fans, expliquant sur Facebook qu'elle ne souhaitait tout simplement pas repartir avec la couronne de Miss France 2018. "J'ai conscience que votre déception est grande et je vous dois d'être transparente", écrit la jeune femme sur sa page officielle : "Lors de l'entretien de pré-sélection des 12 finalistes mercredi dernier, le jury m'a demandé si je me voyais avec la couronne de Miss France. Avec sincérité, et après mûre réflexion, je leur ai répondu que je ne souhaitais pas porter la couronne mais que mon désir était d'offrir, malgré tout, à ma région, un classement".

Une sincérité qui n'a sans doute pas convaincu le jury qui était chargé de départager les trente Miss France en compétition. Mathilde Klinguer pourra néanmoins se consacrer à sa représentation régionale : "Je suis fière et heureuse de porter les couleurs de la Franche-Comté", a-t-elle conclu sur Facebook.