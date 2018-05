DIAPORAMA - Met Gala 2018 : les people ont joué avec l'imagerie catholique

La chanteuse et actrice Zendaya au Gala du Met 2018 à New York, le 7 mai 2018

La soirée la plus courue de l'année à New York s'est tenue lundi 7 mai : le Met Gala. Vous allez certainement apercevoir des photos de ce grand événement de la mode si vous ouvrez les réseaux sociaux ou si vous feuilletez les magazines people dans les prochains jours.

C'est une dîner de bienfaisance au Metropolitan Museum (l'un des plus grands musées du monde avec le Louvre), près de Central Park, au profit du département des costumes - que je vous recommande si vous venez un jour à New York.



C'est un événement mondain organisé par Anna Wintour, la directrice du magazine Vogue depuis trois décennies. C'est elle qui a été caricaturée par Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada. Wintour affiche une coupe au carré et des lunettes noires. Elle est suprêmement habile, car elle réussit ainsi à lever chaque année 10 à12 millions de dollars auprès de grandes célébrités auxquelles elle fait vivre un enfer.

Les plus grands noms sont là, comme l'acteur George Clooney et le milliardaire Elon Musk. C'est là qu'en 2004 Donald Trump avait demandé Melania en mariage. Il s'était mis à genoux et avoir sorti un diamant.

Quand vous êtes invité, cela veut dire que vous avez réussi. Mais il faut quand même payer 30.000 dollars, sans compter les frais pour les tenues et les heures d'essayage. Certaines ont commencé à se préparer huit heures avant de monter le tapis rouge sur les marches.





Les plus grands créateurs sont sollicités. Car surtout il ne faut pas se rater. Anna Wintour ne rigole pas. Le principe du dîner c'est qu'il faut absolument respecter un thème, qui est aussi celui de l'exposition en cours du département des costumes. Elle est maline, ca fait une pub mondiale pour l'expo.



Gare à ceux et celles qui ne comprennent pas bien le thème. Cette année, c'était "Les corps célestes : la mode et l'imagination catholique". Allez vous débrouiller avec ça ! C’est une incitation au blasphème ! Donc on a bien vu une croix brodée sous la poitrine à peine couverte de Kim Kardashian dans une robe dorée ultra-moulante. On a vu Katy Perry avec d'immenses ailes angéliques, en vraies plumes.



Rihanna est apparue en mini-jupe, mais avec une mitre, comme un évêque, ou un pape, puisqu'elle était en blanc. La chanteuse Zendaya s'est affichée en Jeanne d’Arc.

