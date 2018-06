Mc Solaar dans A La Bonne Heure

publié le 23/03/2018 à 12:30

Il est de retour après dix ans d'absence ! MC Solaar, de son vrai nom Claude Honoré M'Barali, livre à ses fans Géopoétique, un album très riche et dense musicalement. L'artiste y transcende le rap et l'élève encore un peu plus.



"Géopoétique", le nouvel album de Mc Solaar

Près de trente ans après Bouge de là, Mc Solaar revient sur le devant de la scène. Géopoétique, le huitième album du rappeur, comporte pas moins de dis-neuf titres. Porté par le premier single Sonotone, qui revisite le mythe de Faust, cet opus est taillé pour transformer « un monde monotone et morne », comme le chante claude.

Mc Solaar prépare actuellement sa tournée, le Géopoétique Tour, avec lequel il sillonnera notamment les routes de France, de Belgique ou encore de Suisse.Le rappeur sera par exemple le 14 juillet à Aix-les-Bains, le 25 juillet à Lyon, le 3 novembre à Dijon, le 16 novembre à Forest (Belgique), le 22 novembre à l'AccorHotels Arena à Paris et le 13 décembre à Genève.

> Mc Solaar - "Sonotone" [Clip Officiel]

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 23 Mars à Plougonvelin

- 30 Mars à Marseille



