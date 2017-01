INVITÉ RTL - Marc-Olivier Fogiel revient à l'antenne de RTL sur son parcours, débuté en 1985 sur la même radio.

par Laurent Marsick , Isabelle Morini-Bosc publié le 16/01/2017 à 10:28

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Celui qu'on retrouve chaque jour aux manettes d'RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel, fête ses 25 ans de carrière. Ne devrait-on pas plutôt dire 32 ans de carrière pour celui qui a commencé sous le pseudonyme de Julien Savy sur RTL en 1985 ? En 1988, Marc-Olivier Fogiel rejoint l'une de ses idoles, Patrick Sabatier, en tant qu'assistant de production sur Avis de recherche et chargé de préparer des surprises à des anonymes, c'est Tous à la une. En 1992, c'est à Canal +, aux cotés de Michel Denisot, que le public découvre son visage dans Télé-dimanche.



En 1996, c'est l'époque de TV+. À 29 ans, vous succédez à Michel Denisot toujours pour parler télé à la télé, sur Canal +. Quatre ans plus tard après avoir créé sa société de production, il collabore un temps à France Soir, direction le service public, France 3, On ne peut pas plaire à tout le monde avec Ariane Massenet puis Guy Carlier. Septembre 2006, c'est sur M6 qu'on vous retrouve, avec T'empêches tout le monde de dormir.



L'aventure M6 s’arrêtera en 2011 avec Face à l'actu, début d'un longue pause télé pour ce qui est de la présentation. Et il faudra donc attendre 4 ans (2015) pour le voir revenir à l'antenne avec une émission mythique Le divan. Le divan n'est plus jaune, mais rouge, un siège et plus le divan d'Henri Chapier, mais les confidences sont toujours là, comme en ce mois de juin 2015 avec Claire Chazal.

Une carrière de présentation et de production

Avec toutes ces émissions et ce parcours, laquelle a le plus marqué le journaliste ? "La première émission que j'ai produite sur le retour de Michel Polnareff dans le désert avec Michel Denisot. Cela avait été très long à monter et c'est sûrement l'un des moments les plus forts. C'est ce qui m'a donné envie de produire", explique-t-il. Et dans toute cette carrière, Yves Mourousi a beaucoup aidé Marc-Olivier Fogiel, pour lui donner des conseils à l'antenne : "Ne rentre pas dans le rang', me disait-il souvent. C'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup marqué", poursuit-il.



Mais, entre tous ses passages sur le petit écran, on remarque que le journaliste n'a jamais fait de présentation sur la première chaîne. "Je ne pense pas avoir le profil pour présenter sur TF1. Je pense avoir un profil clivant, c'est-à-dire que je n'ai jamais cherché à faire l'unanimité", résume Marc-Olivier Fogiel.

Un an de "Divan" sur France 3

Marc-Olivier Fogiel a repris en février 2015 sur France 3 l'émission culte Le Divan, produite en 1987 par Henri Chapier. On apprécie toujours autant la présence d'un public silencieux et l'absence d’applaudissements abrutissants. C'est toujours par ailleurs diffusé à 23h15. L'horaire, on en reparle ? L'émission est en effet parfois si tardive qu'elle en devient matinale. "C'est vrai que c'est assez tard, mais avec le replay, on peut la récupérer. Il y a quelques années je vous aurais dit que c'est trop tard, lorsque j'étais en direct, mais là je comprends, surtout avec un Soir 3 bien fourni avant l'émission en cette période électorale. Je ne veux pas dénaturer ce qu'est l'émission, France 3 me laisse dans quelque chose de très pur, on ne cherche pas à doper le dispositif pour avoir de l'audience".



Cette saison, il y aura Jacques Attali et Bernard Tapie, qui est encore quelque part un politique. Henri Chapier avait reçu Jean-Marie Le Pen. Inviter sa fille Marine ou sa nièce Marion Maréchal-Le Pen, c'est dans les prévisions ? "Cela pourrait être possible, mais pas cette année. Mais Marion Maréchal-Le Pen refuse que je l'interroge, après un entretien sur RTL", confie Marc-Olivier Fogiel.