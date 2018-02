publié le 02/02/2018 à 20:32

L'amitié ne s'arrête jamais, comme le chantaient les Spice Girls dans les années 1990. Les cinq chanteuses britanniques l'ont prouvé ce vendredi 2 février en se retrouvant dans le domicile londonien de Geri Halliwell, une des membres du groupe. C'est Victoria Beckham, alias Posh, qui a posté une photo de cette réunion sur son compte Instagram.



Alors que les rumeurs d'un retour du groupe sur scène tournent depuis longtemps, cette photo donne un nouvel espoir à tous les fans. 2018 serait-elle la bonne année ? D'après les informations du quotidien The Sun, les Spice Girls pourraient bien se reformer en public cette fois-ci. Leur dernière apparition ensemble remonte à 2012, pour marquer la fin des Jeux Olympiques de Londres.

Les cinq chanteuses seraient d'accord pour entamer de nouveaux projets communs, si, et seulement si, elles n'ont pas à chanter.

Une condition imposée par Victoria Beckham et Geri Halliwell, qui refusent l'idée d'une tournée afin de pouvoir s'occuper de leur famille respective. The Sun évoque différents projets pour les Spice Girls : la présentation d'une émission de télé-crochet, la sortie d'un album réunissant leurs meilleurs tubes et même des émissions de télévision en Chine. Le quotidien avance le chiffre de 10 millions de livres par chanteuse pour ce grand retour.