Les Spice Girls préparent leur retour avec un album et une émission de télé

publié le 14/11/2017 à 12:55

Des années que les fans attendent avec impatience la réunion de Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm et Geri Halliwell. La dernière performance commune du groupe culte date de 2012. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres, les cinq Britanniques avaient mis le feu au stade. Depuis plus rien.



D’après le magazine NME, les chanteuses prépareraient leur grand retour depuis l'été 2017. Leurs objectifs ? Enregistrer et sortir un album en 2018 (les fans attendent toujours un 4ème album studio depuis Forever en 2000) et préparer une émission télévisée spéciale entièrement consacrée au groupe. Selon le tabloïd anglais The Sun, "convaincre Victoria a été une vraie prouesse puisqu'elle a toujours été celle qui rechignait devant l'idée d'une réunification".

Le retour des Spice Girls est un véritable serpent de mer sur la scène pop mondiale depuis leur séparation historique de 2000. Des tournées en 2007 et 2008 avaient ravivé la flamme sans pour autant donner une seconde vie au groupe. Depuis, l'idée de cette résurrection fascine et crée rumeur sur rumeur.