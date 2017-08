Eddy Barclay, le collectionneur d'amours

publié le 05/08/2017 à 07:42

Avril 1945. Il ne s'appelle pas encore Eddie Barclay, mais Édouard Ruault, 24 ans. Pas encore roi du disque, mais employé de brasserie. Dans le Paris de l'après-guerre, il a épousé Michèle. Histoire tragique et éphémère. Michèle est emportée par la maladie au moment où Eddy Barclay, amoureux de l'Amérique et du jazz, vient tout juste de trouver sa voie : la musique, la nuit, le spectacle. La France veut s'amuser, et sa nouvelle épouse, Nicole, le sait. Elle le pousse à produire des disques et des chanteurs.



Le succès et la chance. Barclay négocie aux États-Unis un contrat pour la fabrication d'un disque révolutionnaire, le 33 tours. De quoi faire chavirer la jeunesse française avec ces mélodies nouvelles qu'il découvre en Amérique.

Avec Nicole, quatorze ans de business et d'amour. Avant que la drogue, dans laquelle elle est tombée, ne les sépare. Il n'oubliera jamais Nicole. Mais à 44 ans, incapable de vivre seul, il épouse Marie-Christine, dix-sept ans et demi, aperçue sur une plage Saint-Tropez. Troisième mariage pour Barclay "le Magnifique", l'empereur du microsillon avec un catalogue unique (Aznavour, Brel, Dalida, Ferré...). Barclay fait de sa vie une fête.

> The Platters : "Only You (And You Alone)"

La villa du Cap à Saint-Tropez, où le producteur reçoit tout de blanc vêtu et cigare au bec, devient légendaire. Jardin d'Eden peuplé de copains, de stars du showbiz et de créatures en bikini. De quoi faire succomber Eddie à la tentation d'une Nicaraguayenne torride, prénommée Bianca. À cause de cette liaison tumultueuse et clandestine, Barclay perdra Marie-Christine. Mais aussi Bianca, qui épousera finalement le rockeur Mick Jagger.



Pas question toutefois de tirer le rideau sur cette opérette amoureuse, où tous les chemins mènent à Saint-Trop'. Les épouses amoureuses (huit au total), les fêtes fastueuses vont se succéder. Quitte à ce que le roi Eddie, qui voulait tant se faire aimer, se retrouve un jour tout seul face à ses souvenirs.

> Léo Ferré : "C'est extra"

Bernard de Bossonaq, ex-complice de Barclay, a été directeur de la division Productions internationales, dont il assurera la création et le développement jusqu'en 1971. Il lance les plus grands artistes du Rythm and Blues, puis de la nouvelle vague du rock en faisant venir pour la première fois en France Aretha Franklin, Otis Redding, Wilson Pickett ou Percy Sledge. Plus tard, il deviendra PDG de Warner France et président des Victoires de la musique pendant seize ans.