Leonardo DiCaprio au coeur d'un scandale financier

publié le 31/08/2016 à 04:51

Une histoire digne d'un scénario hollywoodien : l'un des acteurs les plus puissants du monde est suspecté d'avoir détourné des centaines de millions de dollars d'argent public. Cet acteur, c'est l'oscarisé Leonardo DiCaprio empêtré dans un scandale financier qui implique le fonds souverain 1MDB (1Malaysia Development Berhad).





Selon le journal suisse le Temps, l'acteur américain ne fait pas l'objet d'accusations directes par la justice, mais il est cependant suspecté d'avoir organisé des "orgies" en compagnie de Jhow Low, milliardaire malaisien et ami de la star et de Riza Aziz, beau-fils du Premier ministre malaisien et fondateur de Red Granite Pictures. Une société de production dont l'unique film n'est autre que Le Loup de Wall Street, une œuvre financée avec l'argent soustrait des caisses publiques malaisiennes.



Jacuzzi de champagne et virées à Las Vegas

En effet, les trois comparses auraient, selon le rappeur O.T Genasis "arrosés les murs de champagne pour au moins 1 millions de dollars, dont des bouteilles d'as de Pique à 500.000 dollars l'unité". Parmi les autres dépenses faisant l'objet d'investigation de la part du FBI : des frais de casinos à hauteur de 11 millions de dollars que se seraient partagés les trois amis. L'acteur américain a reçu la visite du FBI à son domicile des suites de ce détournement. Une affaire gigantesque qui a fait l'objet de nombreuses procédures pénales à travers le monde.

Catapulté dans cette affaire embarrassante, Leonardo DiCaprio a subitement annulé la collecte de fonds pour la campagne présidentielle d'Hillary Clinton. La version officielle de l'acteur est un simple conflit d'agenda, mais selon la presse locale, c'est la mauvaise réputation de ce dernier qui serait à l'origine de ce retrait. Justin Timberlake et Jessica Biel ont donc repris au pied levé la place de la star pour cette soirée qui a amassé quelque 33.400 dollars par participant.