"Mess me up" de Gary Allan est Power-Play dans WRTL Country du 22 Juin 2017 avec Georges Lang.

publié le 23/06/2017 à 01:00

A girl like you - Easton Corbin

Body like a back road - Sam Hunt

My girl - Dylan Scott

Second one to know - Chris Stapleton

Suds in the bucket - Sara Evans

American saturday night - Brad Paisley

Country - Mo Pitney

I don't know - Hank Williams III

Mess me up - Gary Allan (Power-Play)

Lodi - Gildas Harzel

I still miss someone - Emmylou Harris

She's with me - High Valley

Forever and ever amen - Randy travis

Take me home country roads - John Denver

The streets of Nashville - Claudia Church



gary-allan-mess-me-up

concours compilation Nashville :

- Bruno Guerin de Nieul sur Mer (17)

- Jacques Jouaux de Chatou (78)

- Grégory Louis de Belgique