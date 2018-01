"Le Prix de la vérité" : "J'ai pu réaliser mon fantasme", lance Mimie Mathy

publié le 13/01/2018 à 09:02

Oubliez Joséphine le temps d'une soirée pour laisser place au capitaine Jourdan. Dans Le Prix de la vérité, une fiction policière diffusée sur France 3 samedi 13 janvier en prime time, Mimie Mathy, connue pour camper le rôle principal dans Joséphine, ange gardien depuis plus de 20 ans, incarne une officière de police.



Cette fiction réalisée par Emmanuel Rigaut se déroule à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes). La capitaine Jourdan va mener l'enquête après la découverte macabre du corps d'une jeune femme dans la piscine d'un hôtel de luxe de la commune.

Aux côtés de Mathieu Delarive, Philippe Caroit, Selma Kouchy, Catherine Zavlav et Charles Clément, Mimie Mathy a assuré à RTL s'être "vraiment régalée à faire cette incursion, à enquêter". "Je suis une adepte des séries françaises et des séries policières donc pour une fois que j'ai pu réaliser mon fantasme, j'espère que ça va plaire aux téléspectateurs, espère la comédienne. Ce personnage n'est pas si loin de moi quand même. Elle s'en est sortie dans la vie, c'est une fliquette qui a bravé toutes les réflexions sur sa taille. Donc elle s'est fait une carapace et je trouve que le personnage est assez chouette à défendre."

On s'est servis de toutes les petites maladresses de la vie de quelqu'un d'1m32... Mimie Mathy





Car dans cette fiction, la petite taille de Mimie Mathy est nettement plus soulignée que dans Joséphine, ange gardien. "Quand je suis arrivée dans ce métier, j'ai eu le droit à toutes les réflexions possibles sur le fait que je suis une naine et que je ne peux rien faire d'autre, souligne la comédienne. On s'est quand même renseignés pour savoir si c'était crédible que je sois capitaine de police, c'était tout à fait possible. Mais ça veut dire que pour arriver où elle en est, elle a dû faire front (...) C'est ce qu'on voulait montrer : qu'on peut s'en sortir, mais on ne pouvait pas occulter le fait que j'ai le droit à des regards déplacés et à des réflexions... (...) J'y ai eu le droit toute ma vie. On s'est servis de toutes les petites maladresses de la vie de quelqu'un d'1m32..."