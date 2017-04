publié le 01/04/2017 à 10:55

La démarche hésitante, elle entre dans le studio 4 de RTL. Coûte que coûte, il faut assurer la promotion du film "Les Schtroumpfs" qui sort le 5 avril prochain. Sony se félicite du choix "exceptionnel" de l'incarnation vocale de la Schtroumpfette assurée par Laëtitia Milot. Un choix pertinent si on s'en remet aux analogies entre le personnage et la comédienne. Comme la Schtroumpfette, tous les Schtroumpfs du paf se battent pour Laëtitia. C'est la guerre entre TF1 et France Télévisions pour s'arracher celle qui transforme chaque fiction en succès aux millions de téléspectateurs. Comme la Schtroumpfette, Laëtitia est une gentille. Parfois trop, ce qui vient parfois brouiller les pistes en interview tant certaines réponses sont convenues par peur de froisser son public. Combien de télé à la maison? "Je dois vraiment dire la vérité ?" lance-t-elle gênée.



Pas épargnée par la vie, Laëtitia est une battante, comme les personnages qu'elle incarne en télévision. L'actrice de Plus belle la vie se bat contre une maladie, l'endométriose, qui l'empêche pour l'instant d'avoir un enfant. L'opération qu'elle vient de subir s'est bien déroulée. "Je vais de mieux en mieux, je suis touchée par tous les messages que je reçois. Après cette émission, je vais aller me reposer."

Celle qui campe le rôle d'Emma Fortuny dans la Vengeance aux yeux clairs va pouvoir se venger du petit écran ! Dès 13H30, Eric Dussart et Jade lui demanderont ce qu'elle aime ou pas à la télévision dans On refait la télé. Petit avant goût avec ce teaser terrifiant ci-dessous ! A 14H, rendez-vous avec le replay.



