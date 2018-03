Lady Diana était "une femme lumineuse", confie Stéphane Bern

publié le 31/08/2017 à 21:11

Lady Di est décédée sous le pont de l'Alma à Paris, il y a 20 ans jour pour jour. C'était le 31 août 1997. Stéphane Bern, animateur sur RTL et auteur du documentaire, L’Héritage de Diana, se remémore l'instant où il a appris le drame. "J'étais chez mon producteur Jean-Louis Remilleux. Il m'a réveillé en pleine nuit pour m'annoncer le drame. J'ai vu mon téléphone exploser pratiquement, car il fallait répondre à toutes les demandes. On a été pris dans une émotion incroyable", se souvient ce spécialiste des familles royales.



C'était le décès d'"une femme lumineuse" de 36 ans alors en pleine gloire. Stéphane Bern décrit une disparition terrible alors qu'il l'avait lui-même revue quelques jours seulement auparavant. "Je ne sais pas si on peut dire qu'on connaît Lady Di, mais je l'avais rencontrée pour la première fois en 1988. Elle avait été reçue par François Mitterrand. J'étais le plus jeune de l'assemblée et elle me demandait où est-ce qu'il fallait sortir dans Paris", se rappelle-t-il avec amusement.

Selon Stéphane Berne, l’intérêt du public encore vivace pour cette personnalité peut aussi s'expliquer par "la mort tragique et la mort banale", de la princesse. Car "elle est entrée vivante dans la légende", lance-t-il.