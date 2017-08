publié le 30/08/2017 à 19:10

C'était il y a 20 ans jour pour jour. La princesse Diana disparaissait dans un tragique accident automobile à Paris, sous le pont de l'Alma. Et pourtant, il n'y aura pas de célébration officielle, ce jeudi 31 août en Grande-Bretagne.

Depuis la mort de son épouse, le prince Charles a refait sa vie, avec Camilla Parker-Bowles, son amour de toujours. Mais aujourd'hui, la popularité de ce couple est au plus bas.



La multiplication des documentaires sur Diana, dans lesquels le prince apparaît comme le "méchant de l'histoire" n'a certainement pas joué en sa faveur. Selon un sondage YouGov, seulement un tiers des Britanniques considère qu'il est un atout pour la monarchie. Beaucoup ne lui ont pas pardonné. "J'en veux encore à Charles pour tout ce qu'il a fait à Diana, et à sa famille, William et Harry. Je ne supporte pas Camilla, j'espère qu'elle ne sera jamais reine", tranche un anglais.

À écouter également dans ce journal

Maëlys : Les recherches pour retrouver la fillette de 9 ans ont repris mercredi avec le renfort d'un escadron de gendarmerie mobile afin de "passer la zone au peigne fin". L'enfant a disparu dimanche 27 août, lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin dans l'Isère.

PSA : L'usine PSA de Mulhouse (Haut-Rhin) pourrait constituer une équipe de travail de weekend au cours du premier semestre 2018 et engager des intérimaires pour répondre à la hausse de sa production. Le site ouvrira le 5 septembre une négociation pour une durée d'un mois et demi avec les syndicats sur un "projet d'équipe de VSD (vendredi, samedi, dimanche)". Une source syndicale indique que la nouvelle équipe pourrait compter 800 emplois d'intérimaires.



FO : Force ouvrière ne participera pas à la journée d'action appelée par la CGT et Solidaires contre la réforme du Travail. La décision a été prise "à l'unanimité", précise le numéro un du syndicat Jean-Claude Mailly. Il a justifié cette décision du bureau confédéral de FO, par le fait que la réforme prévue a été menée après une "vraie concertation".



Hand spinner : Les ventes du jouet star du printemps 2017 se sont effondrées. Les jeunes ne s'en servent plus depuis deux voire même trois mois. Le hand spinner est has-been. "C'est comme les pantalons patte d'eph quoi", résume un ancien utilisateur au micro de RTL.