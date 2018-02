Julien Courbet: "TPMP, il y a eu une période très difficile"

publié le 03/02/2018 à 14:00

L'infatiguable Julien Courbet "refait la télé" ce weekend avec Jade et Eric Dussart. L'animateur, présent chaque matin sur RTL de 9h30 à 11h, avec "Ça peut vous arriver", nous raconte ses débuts à France 3 Aquitaine puis avec Jacques Martin, ses années "Sans aucun doute" sur TF1 et il revient sur ses récents succès d'audience sur C8. Il évoque les polémiques qui ont touché le programme "Touche pas à mon poste" la saison dernière et il nous parle de sa nouvelle grande aventure: le one-man-show "Jeune et joli à 50 ans" !

Vous pourrez applaudir Julien: le 9 mars à Bergerac, le 23 mars à Rouen, le 24 mars à Ozoir-la-Ferrière, le 30 mars à Toulon, le 31 mars à Fayence...

Bon weekend à l'écoute de la télé... sur RTL !