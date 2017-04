publié le 15/04/2017 à 12:47

1986. Femmes d'aujourd'hui, le second opus de Jeanne Mas se vend à plus de 1,2 million d'exemplaires. 2016, l'album le plus vendu en France est celui de Renaud, à 718 000, suivi par celui de Céline Dion à 662 000 copies écoulées. "L'ange noir", surnom que lui donnait la presse de l'époque, a été la Madonna à la française. Prescriptrice de tendances (elle a lancé sa propre ligne de vêtements à la demande de ses fans), féministe, première artiste française à avoir rempli Bercy (4 fois), auteure, interprète engagée. Et c'est sur ce dernier point que le bât blesse. La France ne lui a pas pardonné ses prises de position. En faveur des enfants, d'abord. Une lettre à François Mitterrand exigeant des peines incompressibles pour les pédophiles. Trop décalé pour l'époque. Puis des textes visant à dénoncer le fondamentalisme religieux. Ironie du sort, 20 ans plus tard, ils sont plus que jamais d'actualité. Gainsbourg, Voulzy, Souchon, Berger (qui lui remet une des deux victoires de la musique raflées face à France Gall, Catherine Ringer et Etienne Daho) mais surtout Daniel Balavoine font partie des artistes qui ont collaboré avec elle. Une success story qui a duré plus de 7 ans. D'aucuns mettent tous les artistes de cette époque dans le même panier. A tort. Il y a eu les artistes et tubes "kleenex" des années 80, et les autres. Jeanne Mas entre dans la seconde catégorie (elle refuse de faire la tournée Stars 80, ne se sentant pas à l'aise avec le concept). Aujourd'hui, elle sort son dernier album, PH (potentiel hydrogène), dont le premier single s'intitule "Slash et moi".



> Jeanne Mas - SLASH & MOI - Lyrics Vidéo OFFICIEL - Extrait de PH ALBUM 2017

Pas étonnant que TF1 s'intéresse à Jeanne Mas pour Danse avec les Stars. Qui ne se souvient pas de ses envoûtantes chorégraphies sur Toute première fois ou En rouge et noir. Mais l'artiste qui vendait à chaque fois en moyenne 800'000 exemplaires de ses single a refusé d'y participer. "J’ai dit non. Moi, je veux bien être dans le jury pour donner de bons points, mais je ne suis pas danseuse profes­sion­nelle. Je n’aime pas la compé­ti­tion. Je ne me vois pas dedans. " (voir video).

Modeste, discrète, intelligente, simple, celle qui s'est exilée en Arizona a gentiment accepté de donner un petit cours de danse à la team RTL (voir video). Rendez-vous dès 13H30 ce samedi avec Eric Dussart et Jade pour On refait la télé. Dès 14h, le replay. Les rumeurs la concernant, ses extraits télé préférés, son émotion intacte face à la disparition de Daniel Balavoine...



