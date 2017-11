Jean-Pierre Darroussin dans A La Bonne Heure

publié le 22/11/2017 à 12:30

Après Une histoire de fou en 2015, Robert Guédiguian est de retour avec La villa, au cinéma le 29 novembre prochain. Le film met en scène les acteurs fétiches du réalisateur : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin ou encore Gérard Meylan. Présenté en sélection officielle à la Mostra de Venise en septembre dernier, cette villa est le théâtre de liens familiaux retissés après les ennuis de santé d’un père vieillissant.

"La villa" de Robert Guédiguian avec Jean-Pierre Darroussin

L'histoire : Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

Découvrez la bande-annonce du film :

> "La villa" - Bande-annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

