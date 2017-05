Jean-Pierre Darroussin et Pierre Lescure dans A La Bonne Heure

publié le 12/05/2017 à 12:30

Le Festival de Cannes en 70 anecdotes

70 festivals, 70 Palmes d’or, 70 sélections, 70 présidents et… 70 chroniques pour remonter le film de toutes ces cérémonies et années glorieuses écrites par des journalistes parmi les plus avertis et les plus assidus, français bien sûr, mais également américains, italiens, russes, indiens, mexicains, turcs pour mieux rapporter le foisonnement et la diversité de Cannes, cité éphémère ouverte aux quatre vents d’un rêve sans cesse recommencé.

"Ces années-là", sous la direction de Thierry Frémaux

Ces années-là, c’est le roman d’une aventure née en 1939 au seuil du conflit mondial et réhabilité en 1946 comme pour mieux oublier ses épouvantes. Le récit mélancolique et passionné d’une institution qui, au-delà des concurrences et des polémiques, malgré les erreurs et les partis-pris, n’a jamais failli à sa vocation première : révéler. Des maîtres (Rossellini, Truffaut, Loach, Coppola, Wajda, Wenders, Lynch ou Tarantino) et des chefs-d’œuvre (Le Guépard, La Dolce Vita, Les Parapluies de Cherbourg, Blow up, Taxi Driver, Paris Texas, Underground, The Tree of Life). Mais encore une certaine idée d’un cinéma qui sans cesse innove, se dépasse et va de l’avant.

Les journalistes sélectionnés par Thierry Frémaux, délégué général du Festival, donnent la mesure de cette permanence et de cette obsession : Georges Simenon président du jury ; les échauffourées de Mai 68 ; le bras d’honneur de Maurice Pialat ; le sacre incertain de Oncle Boonmee, les engagements d’Entre les murs ou de Fahrenheit 9/11, mais, plus encore, tant de confidences assumées et de bonheurs partagés.

La saison 3 du "Bureau des légendes" débarque sur Canal+

Depuis sa première diffusion en avril 2015, Le Bureau des légendes connaît un beau succès sur Canal+. Vendue dans quelques 70 pays, la série devrait même avoir un remake américain intitulé The Department. Le 22 mai prochain la saison 3 débarque sur la chaîne cryptée. L'occasion pour Jean-Pierre Darroussin de reprendre du service pour 10 épisodes dans la peau d'Henri Duflot, le directeur du BDL.

L'histoire : Quatre mois ont passé au sein de la DGSE. Guillaume Debailly, promu directeur adjoint du Bureau des légendes, est devenu un agent double pour le compte de la CIA. Sous couvert de séances de psychanalyse, il livre chaque semaine au docteur Balmes, son agent de contact à la CIA, les renseignements qu'il a pu rassembler. En échange, Debailly attend des Américains qu'ils libèrent la femme qu'il aime, Nadia, emprisonnée par les Syriens quelque part dans le monde. Alors que, de son côté, Marina Loiseau débute sa délicate et dangereuse mission de clandestin en Iran, la DGSE est confrontée à une nouvelle crise : un djihadiste français, devenu officier de Daech, nargue publiquement la France de manière sanguinaire.

Le teaser de la saison 3 du "Bureau des légendes" :

> "Le Bureau des légendes" - Saison 3 - Bande-annonce

Si cette saison clôt l’intrigue syrienne, la série créée par Éric Rochant devrait repartir pour une nouvelle trilogie très prochainement. Le début du tournage de la saison 4 devrait d'ailleurs commencer en septembre 2017.

EDITION SPECIALE Passation de Pouvoir dimanche sur RTL

Et retrouvez Stéphane Bern ce week-end sur RTL pour une Édition spéciale, dimanche sur RTL, à l'occasion de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. La tranche sera exceptionnellement animée par Marc-Olivier Fogiel entouré d'Alain Duhamel, Stéphane Bern et de Benjamin Sportouch. En studio, ils recevront plusieurs invités, parmi lesquels Serge Moati, Philippe Bas, Amiral Guillaud, Jack Lang, Hélène Pilichowski, Yves de Gaulle, Alain Pompidou, Jean-Louis Debré ou encore Walter Luttringer.



Passation de Pouvoir Edition Spéciale

