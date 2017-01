Jean-Marie Rouart est de retour en librairie avec deux ouvrages : "Une jeunesse perdue " (Gallimard) et "Les romans de l'amour et du pouvoir" (Robert Laffont). L'académicien est l'invité de Stéphane Bern le lundi 23 janvier 2017.

Crédit : Romain Boé Stéphane Bern

par Germain Sastre publié le 23/01/2017 à 10:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Une jeunesse perdue chez Gallimard (Parution le 3 janvier 2017)

Dans ce nouveau roman, nous suivons le narrateur, un ancien séducteur et spécialiste en art, qui voit sa vie lui échapper. Il s'ennuie dans son mariage et rencontre une jeune femme, qui lui redonne goût à la vie et l'envie de plaire. Mais sa femme va découvrir sa liaison et demander le divorce. Quant à son amante, elle n'en veut qu'à son argent…



"Au lit, il y a les femmes fleuves, alanguies et somnolentes ; il y a les femmes fleurs, odorantes, fragiles et fades ; les femmes pieuvres, souples, silencieuses et avides, qui s’enroulent sur un corps comme autour d’une proie. Et puis, il y a les femmes tempêtes, violentes, bruyantes, acharnées au plaisir. Valentina était une femme tempête."



Les romans de l’amour et du pouvoir chez Robert Laffont (Parution le 12 janvier 2017)



Dans cet ouvrage, Jean-Marie Rouart brosse un panorama de héros assoiffés d'absolu et amoureux de l'impossible. Ses personnages baignent dans une atmosphère mélancolique, souffrant de vivre dans un monde trop étroit pour leurs rêves. Observateur sans concession et parfois cruel de la société d'aujourd'hui et de celle d'hier, l'académicien en restitue les jeux pervers, les intrigues et les débordements avec acuité et brio dans un style vibrant qu'anime la passion de la vérité.



Ce volume contient :

- Le Cavalier blessé

- Le Scandale

- Avant-guerre

- Les Feux du pouvoir

- La Blessure de Georges Aslo

"Une jeunesse perdue" (Gallimard) et "Les romans de l'amour et du pouvoir" (Robert Lafont) de Jean-Marie Rouart

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande