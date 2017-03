Marius Colucci est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure sur RTL

publié le 24/03/2017 à 12:30

A moins de deux mois du premier tour de la présidentielle, Marius Colucci nous présente Votez, éliminez ! Coluche s'invite dans la campagne présidentielle (Cherche Midi). Sorti en février dernier, cet ouvrage regroupe les réflexions et les textes de son père sur sa candidature au début des années 80 et sa vision du monde politique.



En 1981, Coluche s'invite dans le débat public et déclare, devant un parterre de journalistes médusés, sa propre candidature. Issu de la société civile et d'origine modeste, loin des ors de la République, il entend ainsi introduire la voix des "sans-voix". L'humoriste appuie là où ça fait mal, critique, caricature, fustige sans vergogne un monde politique en état de sidération lorsque le candidat Coluche est crédité de 16% des intentions de vote !



Si encore les hommes politiques ne racontaient que des conneries… Le problème, c’est qu’ils racontent tous la même, à savoir que la crise, c’est la faute des autres ! On est dans une situation de crise et ces gens s’engueulent alors que nous, on préférerait les voir s’entendre. Là, on s’intéresserait davantage à la politique. Coluche Partager la citation





Ses réflexions, ancrées dans l'actualité et souvent incroyablement visionnaires, n'ont pas pris une ride depuis plus de trente ans. Drôles, sarcastiques et mordants, ces textes nous entraînent dans les coulisses du pouvoir et montrent, si cela était encore nécessaire, qu'en politique tous les coups sont permis.



