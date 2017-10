J-P Pernaut : "Ceux qui me critiquent ne regardent pas mon journal"

publié le 22/10/2017 à 14:00

Il est l'une des stars du JT en France ! A la présentation du 13H depuis près de 30 ans sur TF1, Jean-Pierre Pernaut réunit en moyenne 5 millions de téléspectateur tous les jours. Cet amoureux de l'hexagone et fervent défenseur de ses régions vient de sortir l'édition 2018 de son Almanach des régions. Les différentes thématiques de l'ouvrage s'articulent toujours autour de la chronique phare de Jean-Pierre Pernaut, La rubrique du 13H, et vous fait découvrir un village par jour méritant que l'on s'y attarde. Une façon ludique d'en apprendre plus sur les spécificités locales de notre pays.



Au micro d'Eric Dussart et Jade, le journaliste revient sur les rumeurs concernant son éventuel départ du JT de 13H sur TF1. Jean-Pierre Pernaut, qui est arrivé au commande du journal le 22 février 1988, explique qu'il n'a pas de plan de carrière et que "c'est un bonheur de présenter" le journal. Hors de question donc pour lui de quitter l'un des journaux télévisés les plus regardés en France.

Bon weekend à l'écoute de la télé... sur RTL !