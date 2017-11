Hugo Clément va quitter "Quotidien" de Yann Barthès pour rejoindre "Konbini"

publié le 19/11/2017 à 14:50

Quotidien va perdre l'une de ses stars. L'émission de Yann Barthès diffusée sur TMC ne comptera plus parmi ses troupes le reporter Hugo Clément. Dans un message publié sur Twitter la société de production Bangumi souhaite le meilleur à son désormais futur-ex-employé : "Après deux saisons au sein du Petit Journal et de Quotidien, Hugo Clément va quitter Bangumi à la fin de l'année 2017. On lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets." Une séparation à l'amiable manifestement, puisque le journaliste a répondu : "Merci Bangumi pour ces 2 ans et demi qui m'ont beaucoup apporté ! J'ai décidé de me lancer dans un nouveau super projet en 2018. Merci à tous pour vos gentils messages".



Selon les informations de nos confrères du Parisien, le journaliste devrait rejoindre les rangs de la rédaction du site web Konbini. Le site, créé à Paris en 2008, s'est fait une spécialité dans la couverture de l'actualité culturelle. Hugo Clément ne devrait cependant pas abandonner la politique.

D'après le journal, il devrait être chargé de reportages vidéo toujours sur cette matière. Reste à voir s'il va apporter avec lui la touche Petit Journal/Quotidien acquise lors des deux dernières saisons auprès des équipes de Yann Barthès. Devenu très populaire sur les réseaux sociaux avec près d'un demi million de followers sur Twitter, Hugo Clément dispose d'une influence certaine dont Konbini devrait tirer avantageusement parti.