publié le 15/06/2018 à 10:01

Ce 15 juin 2018, Johnny Hallyday aurait eu 75 ans. À cette occasion, ses fans lui rendront hommage lors d'une messe organisée en l'église de la Madeleine à partir de 12h30. "C'est le plus bel hommage qui puisse être", a salué sur RTL Sébastien Farran, manager de la star. Invité sur RTL ce vendredi 15 juin, il a confié que Laeticia Hallyday, actuellement à Los Angeles, était "touchée et ravie" de voir la ferveur des fans toujours intacte.



Sébastien Farran a d'ailleurs donné des nouvelles de la veuve du rocker et de leurs deux petites filles. "Elles vont comme on peut aller au premier anniversaire après la disparition de leur père et mari. Elles ont beaucoup d'appréhension, et en même temps elles ont envie de faire leur deuil correctement", a-t-il expliqué. L'homme de confiance de la famille a également abordé le sujet de l'héritage qui déchire le clan Hallyday depuis plusieurs mois.

"Jade et Joy souffrent, tout le monde espère que l'on trouvera bientôt une issue", a-t-il assuré. "Je déplore la médiatisation exagérée depuis le début (...). C'est à une famille de régler ça en son sein. Ce n'était pas la peine de tout dévoiler de cette manière-là sur la place publique. Ça a été trop loin", a-t-il regretté au micro de RTL. "Beaucoup de gens qui n'avaient pas de cohérence se son mêlés de ce débat parce que ça leur permettait de se donner une image médiatique", a dénoncé le manager de Johnny Hallyday.

Également touché par les polémiques en se retrouvant en Une de la presse à scandale, Sébastien Farran a confié vivre cet épisode "comme un soldat : je continue ma promesse envers mon collaborateur et ami, à qui j'ai dit que je serai là pour Laeticia et les petites". S'il a confié ne pas avoir "personnellement" de nouvelles de David Hallyday et Laura Smet, il affirme qu'il "adorerait" en avoir. "Ça viendra sûrement, je ne désespère pas", a-t-il conclu.