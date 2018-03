François Damiens est l'invité de Stéphane Bern

Une actualité cinématographique incroyable : François Damiens sera le 1er Juin au cinéma à l'affiche du film d'Yvan Attal "Ils sont partout", avec Benoit Poelvoorde, Valérie Bonneton, Dany Boon, Charlotte Gainsbourg, Grégory Gadebois, Denis Podalèdes, Gilles Lellouche et Yvan Attal.

"Ils sont partout", c'est ce qu'on appelle un film à sketches. L'intrigue est reliée par un fil rouge, celui du personnage d'Yvan confiant ses angoisses à son psy.

Stéphane Bern retrouve ses chroniqueurs : Patrice Carmouze, Eric Dussart, Régis Mailhot, Tanguy Pastureau pour un tour d'actualité.

Eric Dussart vient de publier Brèves de télé, le pire de A à Z édité aux éditions Chiflet & Cie.

Danielle Moreau vient de publier Drôles d'endroits pour un coup de foudre aux éditions Michel Lafon.

Régis Mailhot vous donne rendez-vous tous les samedis à La Nouvelle Scène. Régis Mailhot vient de publier " Reprise des hostilités" aux éditions Albin-Michel.

Stéphane Bern et toute son équipe vous donne rendez-vous à partir de Jeudi matin, en direct de Marrakech pour le Festival du rire en compagnie de Jamel Debbouze, et de la troupe du Jamel Comédie Club.

"Je veux faire du Marrakech du rire un carrefour mondial de l’humour ! Cette machine à rêve est déjà mondialement connue, mais je veux encore plus faire découvrir ces merveilleux talents marocains, africains, français.

Et demain, je voudrais élargir les frontières du rire aux spectacles en anglais. Le monde est vaste et le rire, universel. "