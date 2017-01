François Cluzet est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

François Cluzet est au casting du thriller "La mécanique de l'ombre", le premier long métrage de Thomas Kruithof. Le comédien est l'invité de Stéphane Bern le jeudi 5 janvier 2017.

Après Médecins de campagne de Thomas Lilti, François Cluzet est à l'affiche de La mécanique de l'ombre de Thomas Kruithof. Pour son premier long-métrage, le réalisateur nous plonge dans un thriller d’espionnage à la française, glaçant et d'une efficacité prenante.

"La mécanique de l'ombre" de Thomas Kruithof

L'histoire : Deux ans après un "burn-out", Duval est toujours au chômage. Contacté par un homme d’affaire énigmatique, il se voit proposer un travail simple et bien rémunéré : retranscrire des écoutes téléphoniques. Aux abois financièrement, Duval accepte sans s’interroger sur la finalité de l’organisation qui l’emploie. Précipité au cœur d’un complot politique, il doit affronter la mécanique brutale du monde souterrain des services secrets.

> "La mécanique de l'ombre" - bande annonce

La mécanique de l'ombre de Thomas Kruithof avec François Cluzet, Denis Podalydès et Sami Bouajila. En salle le 11 janvier 2017.



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Oldelaf, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

