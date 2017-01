En vacances pour célébrer la nouvelle année, le magnifique mannequin prend la pose avec des amies pour des clichés ultra sexy.

par Benjamin Pierret publié le 05/01/2017 à 11:39

Un Ange bien entouré. Alessandra Ambrosio, l'une des splendides "Angels" de la marque Victoria's Secret, a trouvé la parfaite manière de célébrer la nouvelle année. Le mannequin brésilien de 35 ans profite du soleil de son pays d'origine avec toute sa bande de copines... qui n'ont rien à envier à sa fabuleuse plastique. Toutes plus belles les unes que les autres, elles prennent la pose au bord de la mer, vêtues de maillots de bains révélant leurs corps de rêve. Les plus beaux clichés sont partagés sur la page Instagram du top-model.



Sur l'une des photos, les naïades posent de dos, le visage tourné vers le large, uniquement couvertes de chapeaux et de leurs bas de maillots de bain. Une image qui n'a pas manqué de ravir les fans de la top-model, tout comme celui où les magnifiques jeunes femmes dansent sur le sable pour accueillir le premier lever de soleil de l'année 2017... Celle qui apparaît toujours plus sexy sur les podiums ne range pas son sex-appeal au placard lorsqu'elle part en vacances. Si ce séjour est annonciateur des douze prochains mois, aucun doute que l'année 2017 d'Alessandra Ambrosio sera placée sous le signe du glamour.