Il n'aura pas survécu à la crise cardiaque dont il a été victime le 15 mai dernier. Emmanuel Maubert est décédé à l'âge de 51 ans mardi 31 mai. l'état de santé du journaliste était préoccupante depuis sa crise cardiaque survenue à Cannes, lors du tournage de l'émission culinaire de France Ô, Les Petits plats de Babette. Au lendemain de sa crise cardiaque, la chef guadeloupéenne avait expliqué ce qu'il s'est exactement passé au quotidien Var Matin. "On était tous contents de venir à Cannes, on a tourné au marché de Forville dimanche matin, on a fait plein de "selfies" avec les Cannois et en rentrant à l'hôtel, il s'est effondré dans le hall. Son état est très critique, je vais essayer de le voir avant de repartir à Paris, mercredi".

Homme de radio et de télévision, la carrière d'Emmanuel Maubert a notamment été marquée par son passage dans l'émission d'access de France 5, C à Vous, présentée à l'époque par Alessandra Sublet entre 2009 et 2014. Le producteur de l'émission et ami du chroniqueur, Pierre-Antoine Capton, a annoncé sa disparition sur Twitter. "Sa famille me demande de vous le confirmer. C'est une tristesse infinie. Emmanuel comme un soleil... Pour toujours", a-t-il écrit dans un second tweet.

Emmanuel Maubert s'est éteint cet après-midi. Il n'a pas survécu à la crise cardiaque qui l'avait frappé il y a 10 jours. 1/2 — PA Capton (@pacapton) 31 mai 2016

Sa famille me demande de vous le confirmer.

C'est d'une tristesse infinie. Emmanuel comme un soleil... pour toujours.

2/2 — PA Capton (@pacapton) 31 mai 2016

Passionné et spécialiste du monde des médias, Emmanuel Maubert, surnommé "Maître Maubert", y a trouvé sa place dans les années 1990. Sur France Info d'abord, sur Canal+ ensuite, où il a travaillé avec Marc-Olivier Fogiel dans l'émission médias TV+ en 1998. Sur la même chaîne, il collaborera pour les émissions Nulle Part Ailleurs, +Clair et sera chroniqueur du Grand Journal la première année. À la radio, il a officié sur RTL en 2005 dans l'émission média On refait la télé aux côtés d'Isabelle Morini-Bosc et de Sébastien Folin.

Alessandra Sublet, son ancienne acolyte dans C à Vous, a rendu hommage à Emmanuel Maubert en changeant sa photo de profil et sa bannière et en diffusant Emmanuelle, un succès de François Valéry. Les hommages des personnalités du monde des médias se sont succédé depuis l'annonce de la disparition.

Emmanuel Maubert nous a quittés... Je pense à lui avec émotion et tristesse. — Anne-Sophie Lapix (@aslapix) 31 mai 2016

Pensées pour Emmanuel Maubert et ses proches. @GrdJournal a débuté avec lui. @canalplus — Michel Denisot (@michel_denisot) 31 mai 2016

