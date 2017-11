Emmanuel et Brigitte Macron pourraient bientôt faire leur entrée au musée Grévin

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron

publié le 25/11/2017 à 22:42

Après l'Élysée, le couple Macron va entrer... au musée Grévin. La statue du chef de l'État, en cours de réalisation, devrait être présentée au public courant 2018. L'annonce a été faite jeudi 23 novembre par Chloé Belleret, journaliste au Parisien, au cours de l'émission La Curiosité Est Un Vilain Défaut sur RTL, en présence de Véronique Berecz, directrice des relations publiques du musée.



La réalisation de la statue d'Emmanuel Macron prendra plus de temps que d'ordinaire, les artistes se basant uniquement sur des photographies et des vidéos, puisque le président n'a pas pu se rendre dans le laboratoire pour ses mensurations soient prises et qu'un scanner facial soit effectué.

Des étapes qui composent habituellement la première étape de la réalisation des célèbres statues du musée parisien.

SCOOP - La statue de @EmmanuelMacron au Musée Grévin cet hiver annoncée par @LeParisienWE sur @LaCuriositeRTL pic.twitter.com/TLgyKtH9e8 — La Curiosité RTL (@LaCuriositeRTL) 23 novembre 2017

Aux côtés de la statue du chef de l'État pourrait se trouver celle de son épouse, Brigitte Macron. Si la principale intéressée donne son accord, les équipes du musée iraient à la rencontre de la première dame pour prendre les mesures nécessaires. L'entrée du couple présidentiel dans le musée est voulue par l'Académie Grévin, présidée par Stéphane Bern, récemment chargé par Emmanuel Macron d'une mission pour la préservation du patrimoine et ami des locataires de l'Élysée.



La statue d'Emmanuel Macron suivra celles de Nicolas Sarkozy et François Hollande, ses prédécesseurs, tout comme d'autres chef d'États tels qu'Angela Merkel, Donald Trump ou encore Vladimir Poutine.