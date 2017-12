Elie Semoun dans A La Bonne Heure

publié le 01/12/2017 à 12:30

Après une tournée en France métropolitaine qui l'a aussi emmené au Canada et en Nouvelle-Calédonie, Elie Semoun sort son one-man-show A Partager en DVD. Un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année !

Avec A Partager, Elie Semoun vous propose un nouveau spectacle à l'image de son humour : intime, émouvant et saignant ! Un djihadiste débutant, un conseil municipal d'un maire fasciste, une cougar épanouie, un pervers ravi de son voyage en Thaïlande, un patron efféminé du spa empire des sens, un accidenté de la route... Voici quelques uns des nouveaux personnages d‘Elie à retrouver dans ce DVD. L'humoriste partage également une part de sa vie privée et raconte l'adolescence de son fils mais aussi ses origines marocaines et ses histoires d'amour.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

