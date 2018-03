Cristina Cordula valide la tenue de Florian Gazan !

publié le 07/03/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête sous antidépresseur depuis 22h30 hier soir.

… Florian Gazan

Une Grosse Tête brésilienne comme Neymar mais dont les chevilles n’ont jamais enflé.

…Cristina Cordula



Une Grosse Tête qui préfère le jardinage au football et qui ne s’intéresse qu’à la ligue des champignons.

… Elie Semoun



Une Grosse Tête qui fait un carton en en faisant faire aux autres.

… Stéphane Plaza

Une Grosse Tête aussi rare que son nom mais moins poli.

…Caroline Diament



Une Grosse Tête à qui on pense à chaque fois qu’on demande l’addition au restaurant.

… Muriel Robin



Florian Gazan

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !