Combien Emmanuel Macron a-t-il dépensé depuis son élection ?

Jean-Marc, ancien agent de maîtrise à Cherbourg s'interroge : Combien de milliards Emmanuel Macron a-t-il dépensé depuis qu'il a été élu ?

C'est ensuite Carole qui pose une question à Philippe Bouvard : l'homéopathie est-elle efficace et sans danger ? Enfin Nadine est la dernière interlocutrice de Philippe. Cette assistante de vie scolaire souhaite en savoir plus sur l'interprétation de nos rêves.



Pas de taxis volants sur la Seine

Alain Thébault est le co-fondateur de la strat-up Sea Bubbles. Il est l'inventeur de véritables taxis volants qui devaient être testés prochainement sur les rives de la Seine. Finalement, l'essai a été ajourné. Philippe Bouvard souhaite en savoir plus.

Guillemette Faure décrypte les dîners en ville

Philippe Bouvard a convié Guillemette Faure, qui publie l'ouvrage "Dîners en ville, mode d'emploi. L'art de se passer les plats". Elle y décrypte les codes de ces réceptions, les erreurs à éviter, et nous livre un rayon d’anecdotes savoureuses.



Vit-on dans une obsession sécuritaire ?

Philippe Bouvard innove avec la rubrique "La question que je me suis posé à moi même". Aujourd'hui : Vit-on dans une obsession sécuritaire ?



