Collectionneur d'îles et pizza

publié le 19/07/2017 à 12:00

Première partie : Le collectionneur d'îles mystérieuses

Voyager, explorer, découvrir des terres préservées, des îles mystérieuses c’est la passion de Philippe Godard...il vous raconte ce soir ces plus belles découvertes...



Philippe Godard est l'auteur du livre Le collectionneur d'îles mystérieuses paru aux éditions du Trésor

Le collectionneur d'îles mystérieuses

2ème partie : L'histoire de la pizza

Margherita, Reine, Napolitaine ou 4 saisons… En France, on consomme en moyenne 10 kilos de pizza par an, ce qui fait de la France le deuxième pays le plus gros consommateur derrière les États-Unis et même devant l’Italie ! Mais d’où vient-elle, quelle est son histoire ?

On répond à toutes ces questions avec Sylvie Sanchez, docteur en anthropologie.

Sylvie Sanchez est l'auteur de Pizza : cultures et mondialisation chez CNRS éditions

Pizza cultures et mondialisation