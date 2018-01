Claude Lelouch s'est fait voler le scénario de son prochain film

et Ludovic Galtier

publié le 13/01/2018 à 11:53

C'est un scénario cauchemardesque que vit en ce moment Claude Lelouch. La semaine dernière à Paris, le cinéaste s'est fait dérober l'exemplaire unique du scénario de son prochain film, intitulé Oui et Non.



Alors qu'il venait de sortir trois sacs de sa voiture après s'être garé devant les Films 13, sa société de production située avenue Hoche (VIIIe arrondissement de Paris), deux d'entre eux ont été volés. "Le temps que (le réalisateur) fasse le tour de (sa) voiture", raconte-t-il dans Le Parisien. Ils contenaient 15.000 euros en liquide, ses clefs, son passeport, mais surtout des milliers de pages de notes et donc la trame de son prochain long métrage.

Joint par RTL, le réalisateur d'Un homme et une femme confirme : "Il y avait mon dernier scénario, la dernière version que j'avais faite pendant les vacances et puis toutes les notes que j'aies, que je prends à longueur de journées et d'années d'observation. J'avais emmené tout ça avec moi pour travailler, il faut que je fasse avec. J'essaie en ce moment de remettre sur papier certaines choses auxquelles je tiens."

Claude Lelouch, qui a porté plainte, lance un appel à ceux qui l'ont volé. "Si le miracle avait lieu, ce serait un miracle qui me rendrait un grand service."