Christophe Dechavanne est (encore) en retard

publié le 29/11/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui parle tellement fort que même sans micro sa voix est "Magnifaïques".

… Cristina Cordula



Une Grosse Tête qui vit un pied à La Rochelle, un pied à Paris, pour la plus grande joie des habitants de Tours.

… Valérie Mairesse



Une Grosse Tête qui met une capuche à sa fille quand elle lui chante une berceuse.

… Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui est le vrai père Noël pour tous ceux qui n'y croient plus.

… Gérard Jugnot



Une Grosse Tête que le service comptabilité de RTL trouve impayable.

…Pierre Bénichou



Une Grosse Tête qui produit la Tournée Âge Tendre parce qu'au moins il est sûr qu'aucune des chanteuses ne tombera enceinte.

… Christophe Dechavanne

Christophe Dechavanne lors de la présentation d'une émission Crédit : Jean-Marc SUREAU/TF1/SIPA

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !