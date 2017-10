Charlotte de Turckheim dans A La Bonne Heure

publié le 24/10/2017 à 12:30

Une vingtaine d'année après sa création, Charlotte de Turckheim remonte sur scène et fait revivre son spectacle à succès Une journée chez ma mère. Seule en scène, elle incarne une kyrielle de personnages tous plus truculents les uns que les autres. L'humoriste investira notamment la Nouvelle Eve à Paris du 10 novembre au 31 décembre prochains.



"Une journée chez ma mère", le spectacle à succès de Charlotte de Turckheim

Il y a 20 ans, Charlotte passait une journée chez sa mère, une journée banale pour les Turckheim : catastrophique, burlesque, délirante et improbable. 20 ans plus tard, elle y retourne. Quelle erreur ! Rien n’a changé et pourtant rien n’est pareil.

La maison reste la même, peuplée de personnages exubérants, surprenants, exaspérants et touchants. Les problèmes n’ont pas évolué, la toiture menace toujours de s’effondrer, le frigidaire n’a toujours pas été réparé et les huissiers frappent toujours à la porte.

Ils n’ont tous que quelques heures pour planquer les meubles dans une pièce et faire disparaître la porte… qui fera disparaître la pièce… qui fera disparaître les meubles qui sont cachés dedans. Charlotte comptait sur une bonne petite journée de repos. Raté. Une journée chez ma mère : un very bad trip aristo !

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

