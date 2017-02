Charlotte de Turckheim est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

REPLAY - Charlotte de Turckheim tient le rôle principal dans le téléfilm "Meurtre à Dunkerque", diffusé sur France 3 le 4 février à 20h50. La comédienne est l'invitée de Stéphane Bern le vendredi 3 février 2017.

par Germain Sastre publié le 03/02/2017 à 11:00

Le 4 février prochain, Charlotte de Turckheim sera au casting de Meurtre à Dunkerque. Dans ce téléfilm de Marwen Abdallah diffusé à 20h50 sur France 3, la comédienne incarnera la capitaine de police Janie Roussel, fervente défenseur des couleurs du carnaval.



Charlotte de Turckheim dans "Meurtre à Dunkerque" le 4 février à 20h50 sur France 3

L'histoire : Alors que le très populaire Carnaval de Dunkerque bat son plein, le corps d’un homme est retrouvé pendu en haut d’un mât de voilier. La capitaine Janie Roussel, amoureuse de cette tradition vieille de plusieurs siècles, va enquêter au côté du lieutenant parisien Eric Dampierre, fraîchement débarqué dans le nord. Leur complicité, évidente au premier coup d’œil, va être mise à rude épreuve tant l’enquête criminelle se révèlera insoluble dans une ville toute entière aux couleurs de la fête.

Découvrez un extrait du téléfilm

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

