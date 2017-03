MyCanal débarque dans l'Apple TV avec un mode sport multi-live

publié le 09/03/2017 à 09:13

C'est une petite révolution pour la première chaîne payante de France. Depuis les années 1980, la réception de Canal+ passait obligatoirement par l'association à un décodeur décryptant ses programmes. Après s'être ouverte aux fournisseurs d'accès à Internet dans les années 2000 et plus récemment aux téléviseurs connectés, la chaîne cryptée continue sa transition numérique. En attendant l'arrivée d'un nouveau décodeur satellite l'an prochain, MyCanal, le portail télé aux 10 millions d'utilisateurs actif du groupe de Vincent Bolloré, s'invite dans l'Apple TV, le boîtier connecté de la marque à la pomme.



"Apple offre la meilleure maîtrise de l'expérience utilisateur pour les abonnés. Il était logique que nous travaillions avec eux", explique Jérôme Seror, directeur des produits et services du groupe, pour justifier ce mariage de raison. La chaîne cryptée y voit également un moyen de stopper l'hémorragie des abonnés après une année 2016 qui l'a vue perdre un demi-million de clients dans l'Hexagone. Pour faciliter les achats, il est désormais possible de souscrire à Canal+ sans engagement directement depuis l'Apple TV ou un appareil iOS, via un compte Apple.

Jusqu'à quatre matches en simultané, si le débit suit

Disponible depuis le 1er novembre sur l'Apple TV, le portail MyCanal donne accès aux 170 chaînes HD de la Live TV, permet de naviguer rapidement à travers les contenus au fil de sélections thématiques ou éditoriales et de retrouver les programmes en replay. Le tout pour des tarifs allant de 19.90 à 69.90 euros, selon les offres. L'application se refait une beauté jeudi 9 mars avec de nouvelles fonctionnalités et une expérience sport développée spécialement pour l'Apple TV.

À compter du 9 mars, un mode "multi-live" permet d'afficher entre deux et quatre chaînes à l'écran pour profiter d'un multiplex sur-mesure et regarder plusieurs événements sportifs en simultané. La fonctionnalité fonctionne seulement avec les chaînes sportives du groupe (ainsi que les chaînes BeIn Sport en option) et nécessite un débit Internet important pour ne pas perdre en qualité d'image.

Mode multi-cam pour la F1 et recherche vocale via Siri en mai

Deux autres fonctionnalités sont attendues en mai. Un mode expert offrira des informations enrichies aux événements sportifs. Lors des rencontres de Ligue 1, le téléspectateur pourra afficher dans un écran scindé le classement du championnat en temps réel, les statistiques du match, la composition des équipes ou les résultats des autres matches. La fonction sera aussi disponible pour les Grands Prix de Formule 1 avec un accès aux différents angles de vue du circuit.

La recherche vocale via Siri arrive en mai dans MyCanal Crédit : Canal +

En mai toujours, les notifications vidéos permettront d'être alerté d'un but ou d'une action importante lors d'un match tout en visionnant une autre rencontre. Une vignette vidéo apparaîtra en haut à droite de l'écran pour passer d'un stade à l'autre. L'application intégrera également la recherche vocale des programmes par Siri via la télécommande de l'Apple TV. Il suffira de dire "Je veux regarder Canal + Sport" pour accéder à la chaîne ou "Avance de dix secondes" pour naviguer dans un programme en replay.