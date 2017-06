C'est l'anniversaire de Stéphane Plaza !

publié le 09/06/2017 à 18:00



La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête dont c’est l’anniversaire aujourd’hui, du fusible il passe à la bougie.

… Stéphane Plaza





Une Grosse Tête qui peut éteindre les bougies rien qu'en chantant "Bon Anniversaire".

… Isabelle Mergault





Une Grosse Tête qui fait partie des meubles mais qui aimerait être "immeuble" pour être visitée par Stéphane Plaza.

…Caroline Diament





Une Grosse Tête aussi rapide pour sortir une connerie que Stéphane Plaza pour vendre un appartement.

… Laurent Baffie





Une Grosse Tête qu’on voulait faire sortir d'un gâteau pour l’anniversaire de Stéphane Plaza mais vu la taille du gâteau il aurait coûté le prix d'un appartement.

… Bernard Mabille





Une Grosse Tête qui a inventé le lance-flamme en soufflant sur un gâteau d'anniversaire.

… Jean-Jacques Peroni







Stéphane Plaza dans Les Grosses Têtes Crédit : Christophe Guibbaud/ Sipapress pour RTL



