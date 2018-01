Bruno Solo dans A La Bonne Heure

publié le 04/01/2018 à 12:30

C'est lors d’un séjour à New York, que la comédienne Camille Japy est tombée sur le texte de Baby. Cette pièce montée à Broadway a également été adaptée avec succès par Jodie Foster pour la télévision américaine. Dans cette histoire d’adoption et d’abandon qui nous questionne sur le désir d’enfant, l’auteure dresse aussi un portrait de l’Amérique. Au casting : Isabelle Carré, Bruno Solo mais aussi Camille Japy, Vincent Deniard et Cyril Couton. La pièce se jouera à partir du 19 janvier prochain au Théâtre de l'Atelier.

"Baby" de Jane Anderson, au Théâtre de l'Atelier

L'histoire : Enceinte ? Couple marié, épanoui, cultivé et très à l'aise financièrement veut offrir à un enfant blanc en parfaite santé une vie heureuse. Différentes formes d'aides envisageables. Appeler en pcv."

Ils ont échoué dans un terrain de camping en Louisiane. Pauvres parmi les pauvres de cette Amérique dure aux miséreux, ils sont au bout du rouleau, sans boulot, perdus, paumés. Ils sont jeunes, ils s'aiment, ils attendent leur cinquième enfant. Ils ont une magnifique maison avec piscine à Los Angeles. Ils ont un métier valorisant dans le cinéma. Riches parmi les riches, ils ont tout pour être heureux. Ils s'aiment, ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Au bout du rouleau, ils passent une annonce dans le journal. Wanda et Al Rachel et Richard, deux couples inoubliables qui vous empoignent le cœur.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande