Benjamin Biolay dans A La Bonne Heure

publié le 25/05/2017 à 12:30

Un an après Palermo-Hollywood, véritable invitation au voyage en Argentine, Benjamin Biolay nous propose le trajet retour avec l'album Volver, son huitième opus de chansons originales.

Revenir de Buenos Aires et faire le voyage retour vers l'Europe. Un an après Palermo Hollywood, consacré album de l'année aux Victoires de la Musique 2017, Benjamin Biolay dessine un nouveau chassé-croisé musical, ardent et géographique avec Volver. Ses territoires de prédilection : L'Amérique bien sûr, mais aussi l'Europe latine toute aussi chère : Paris, Rome.Beats urbains, électro climatique, néo-cumbia et rock incisif se côtoient. Sans oublier l'élégance d'une chanson française intemporelle. Le premier single Roma (Amor), disco-funk entêtant, écrit et interprété avec la complicité des rappeurs Argentins Illya Kuriaki and the Valderramas, témoigne une fois de plus de sa quête aventureuse vers une chanson pop éclairée par ses voyages et tournée vers l'avenir.



Découvrez "Roma (AmoR)" le premier extrait de l'album :

> Benjamin Biolay - ''Roma (amoR)'' ft. Illya Kuryaki And The Valderramas

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Oldelaf, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

