Béatrice Dalle est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 14/03/2017 à 10:22

Avec près d'une cinquantaine de film à son actif, Claude Lelouch est de retour au cinéma. Le réalisateur de 79 ans vient de réaliser Chacun sa vie, en salle le 15 mars, et dont le casting se compose de la quasi totalité des actrices et des acteurs qui ont déjà tourné avec lui.

"Chacun sa vie", le nouveau film choral de Claude Lelouch

L'histoire : Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d’un de leurs semblables. Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des femmes et des hommes au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous sous un même soleil, chacun avec sa part d’ombre. Dans une jolie ville de province, le temps d’un festival de jazz, la vie va jongler avec les destins…

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Chacun sa vie" - Bande-annonce

